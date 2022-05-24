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Осужденного за взятку полковнику-миллиардеру Захарченко отпустили из СИЗО

Дававший взятки экс-полковнику МВД Захарченко российский бизнесмен отпущен из СИЗО
Валерий Маркелов

Валерий Маркелов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве из СИЗО отпустили российского бизнесмена Валерия Маркелова (бывшего совладельца «Группы компаний 1520»). Об этом во вторник, 24 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Пресненский суд столицы изменил осужденному меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Мера пресечения будет действовать до вступления в законную силу приговора о даче Маркеловым взятки бывшему полковнику-миллиардеру МВД Дмитрию Захарченко, согласно которому предприниматель осужден на восемь лет колонии строгого режима.

По словам защитника Маркелова, осужденный болен онкологией.

По версии следствия, с 2007 по 2016 год Захарченко систематически получал вознаграждения от организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. В нее входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Служивший в МВД Захарченко помогал скрыть их преступление.

8 февраля сообщалось, что осужденный за коррупцию бывший полковник-миллиардер МВД Дмитрий Захарченко был госпитализирован.

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Владимир Седов
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