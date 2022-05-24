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Военный самолет разбился в Иране

В центральной части Ирана разбился военный истребитель F-7, оба пилота погибли

Фото: Faisal Akram / Flickr

В центральной части Ирана, в провинции Исфахан, во время учебного вылета разбился истребитель F-7, оба пилота погибли. О происшествии сообщает иранское информационное агентство IRNA.

По информации местных СМИ, экипаж самолета выполнял упражнения учебных воздушных стрельб. В результате крушения погиб майор Касим Замани и высокопоставленный офицер ВВС генерал-лейтенант Мохаммад Джавад Бай. О причинах трагедии не сообщается, о них станет известно после проведения первичной экспертизы.

Ранее в марте американский конвертоплан V-22 Osprey разбился в Норвегии во время проходящих там международных военных учений Cold Response. Аппарат с четырьмя людьми на борту выполнял учебный полет из города Буде в провинции Нурланн. Согласно плану, он должен был совершить посадку около 18:00 по местному времени (21:00 мск). Спустя примерно три часа группа спасателей обнаружила место его крушения к югу от города.

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Дмитрий Сотак
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