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Банкам по всему миру предсказали «вечную» удаленку

Глава Credit Suisse предсказал банкам постоянную работу сотрудников на удаленке

Фото: Toru Hanai / Reuters

Глава инвестбанка Credit Suisse Томас Готтштейн, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, предсказал банкам по всему миру «вечную» работу на удаленном режиме. Его слова приводит Bloomberg.

По словам Готтштейна, многие банковские сотрудники в разных странах не хотят возвращаться в офис, даже несмотря на уговоры начальства. «Мы мягко пытаемся побудить людей вернуться, но если вы будете настаивать слишком сильно, это будет контрпродуктивно», — отметил глава Credit Suisse.

Наиболее лояльны к желаниям своих сотрудников работать из дома европейские банки, в то время как американские традиционно меньше считаются с мнением работников. Гибридный график уже введен во французском BNP Paribas, испанском Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и швейцарском UBS.

Внутренние правила Credit Suisse предписывают работу из офиса минимум 60 процентам сотрудников. Однако в действительности регулярно появляются в офисе около 37 процентов работников.

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Платон Щукин
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