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Россиянам назвали стоимость туров на популярный арабский курорт летом

TourDom: недельный тур в Абу-Даби в июне обойдется двоим туристам в 104,6 тысячи рублей

Фото: David Rodrigo / Unsplash

Российским путешественникам назвали оптимальную стоимость отдыха в Абу-Даби в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

Компания «АРТ-ТУР» предлагает недельную путевку на популярный арабский курорт на двоих туристов в июне с размещением в пятизвездочном Jumeirah at Saadiyat Island Resort с питанием на базе завтраков от 1837 долларов (104,6 тысячи рублей). На территории отеля располагается собственный пляж длиной 400 метров, три бассейна, фитнес-центр и ресторан. Отмечается, что в стоимость тура авиабилеты не включены.

Отдых в пятизвездочном Rixos Premium Saadiyat Island с питанием по системе «все включено» для двоих туристов обойдется от 2958 долларов (168,5 тысячи рублей). К услугам гостей отеля — частный пляж, роскошные номера, виллы, спа-салон, фитнес-центр, аквапарк и волновой бассейн. Кроме того, в стоимость входит трансфер из аэропорта.

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12 июня 2021

«Туристический сектор в Абу-Даби развивается очень активно, привлекая путешественников со всего света новыми роскошными отелями и разнообразными событиями мирового масштаба», — отметили в пресс-службе «АРТ-ТУР».

Ранее в мае российская тревел-блогерша Марина Ершова посетила ОАЭ и пожаловалась на поведение соотечественников. По мнению путешественницы, многие россияне «не умеют себя вести» в отпуске и злоупотребляют спиртными напитками в барах и ресторанах.

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Валентина Процкова
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