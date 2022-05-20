Россиянка побывала в ОАЭ и возмутилась поведением соотечественников

Блогерша Марина Ершова пожаловалась на россиян, которые злоупотребляют алкоголем в отпуске

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в ОАЭ и пожаловалась на соотечественников, которые злоупотребляют алкоголем на отдыхе. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, девушка заявила, что многие россияне «не умеют себя вести» в отпуске и чрезмерно употребляют спиртные напитки в барах и ресторанах. «Вот тут элита русских показывают свое истинное лицо. Дебоши, громкая речь, драки — ну вы сами знаете последствия пьяных людей», — возмутилась она.

По мнению путешественницы, эта привычка показывает россиян в невыгодном свете по сравнении с местными жителями, которые почти не пьют алкоголь.

Тем не менее, автор отметила доброжелательное отношение местных жителей к россиянам. «Русским нравится местный колорит, традиции, они чувствуют себя в безопасности, в отличие от жизни на родине. Русские говорят, что тут слишком хорошо, спокойно и безопасно, и отношение пока к нашим не поменялось», — рассказала она.

Ранее в мае Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) выяснило самые желанные страны для путешествий у россиян. Так, больше всего соотечественники мечтают побывать в Италии, Турции и Франции. Также в список направлений вошли Китай, Египет, Германия, Япония, Испания, Таиланд, США, Индия, ОАЭ и Греция.