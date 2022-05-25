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Глава «Открытия» выступил против объединения с ВТБ

Глава «Открытия» Задорнов выступил против объединения банка с ВТБ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов выступил против его объединения с ВТБ, пишет РБК со ссылкой на соответствующее письмо Задорнова в адрес министра финансов Антона Силуанова.

По мнению Задорнова, присоединение «Открытия» к ВТБ не позволит достичь целей по повышению капитальной устойчивости и эффективности всего банковского сектора.

Кроме того, сделка не повлияет на финансовые показатели ВТБ, в частности, норматив достаточности капитала несет в себе юридические риски (ВТБ владел семью процентами акций «Открытия» до санации, а значит, не может участвовать в его последующем приобретении) и грозит убытками для ЦБ.

О возможном слиянии ВТБ и «Открытия» стало известно в конце апреля. С такой инициативой выступил глава ВТБ Андрей Костин. Позднее ее поддержали президент Владимир Путин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Предполагается, что в сделке будет задействован также крымский Российский национальный коммерческий банк (РНКБ).

С 2017 года «Открытие» находится на санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Регулятор несколько раз объявлял о намерении продать банк и говорил о наличии потенциальных покупателей, однако признал невозможность совершения сделки в обозримом будущем после введения антироссийских санкций.

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Платон Щукин
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