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В США раскрыли причину агрессивности Запада на мировой арене

TAC: ухудшение экономического положения Запада делает его агрессивнее на мировой арене

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Ухудшение экономического положения Запада делает его более агрессивным на мировой арене. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.

Автор напомнил о том, что президент США Джо Байден в ходе своего недавнего выступления пообещал военными средствами защитить Тайвань в случае нападения Китая. Он задался вопросом, не может ли Америка избежать конфронтации с КНР, которая является ядерной державой, учитывая то, что Штаты уже ввязались в опосредованною войну с такой же ядерной державой Россией. Журналист отметил, что слова Байдена можно было бы списать на простой ляп главы государства. Однако, по его мнению, более вероятно, что Байден озвучил новую точку зрения, которая набирает силу в Вашингтоне.

Слова Байдена совпадают с общим настроем Запада, который демонстрирует свою воинственность по обе стороны Атлантики, считает Ахмари. Он обратил внимание на тот факт, что США не могут обеспечить младенцев детским питанием, инфляция «пробивает дно», а Европа критически зависит от поставок энергоресурсов. Обозреватель полагает, что чем слабее становится Запад в материальном отношении, тем больше он загнивает изнутри в культурном плане, и тем агрессивнее и разнузданнее он становится на мировой арене. «Готовьтесь, нас ждет бурное столетие», — резюмировал он.

Ранее аналитик Le Figaro Рено Жирар рассказал, что заявление Байдена о готовности защищать Тайвань военными способами в случае вторжения Китая поставило току в стратегической неопределенности и развязало в мире эпоху великого противостояния. По его словам, международные отношения в мире становятся все более непредсказуемыми. Так, в 2021 году США вывели войска из Афганистана, что привело к обсуждению в Европе «стратегической автономии», но теперь все изменилось.

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Марина Совина
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