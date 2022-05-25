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Российская авиация атаковала склады с ракетами и боеприпасами ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении авиацией двух складов с ракетами и боеприпасами ВСУ

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российская авиация поразила два склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атакованные склады располагались в районе населенного пункта Долина в Харьковской области и возле села Посад-Покровское в Николаевской области Украины.

Конашенков добавил, что армейская и оперативно-тактическая авиация России также поразила штаб территориальной обороны ВСУ в Соледаре и 46 районов с техникой и живой силой противника.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 3155 военных автомобилей, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, 430 установок реактивных систем залпового огня, 3258 бронемашин, 322 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1006 беспилотников, 126 вертолетов и 178 самолетов.

Ранее ведомство сообщило об уничтожении на Украине военной техники из США и Европы. По словам Конашенкова, ее готовили для отправки в Донбасс.

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Константин Лысяков
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