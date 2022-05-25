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Жена командира «Азова» рассказала об условиях его содержания в плену

Жена командира «Азова» Прокопенко назвала удовлетворительными условия содержания в плену
Денис Прокопенко

Денис Прокопенко. Фото: Exiik / Wikimedia

Сложивший оружие командир украинского полка «Азов» Денис Прокопенко позвонил жене и рассказал об условиях содержания в плену. Об этом сообщает The Guardian.

В разговоре с супругой Прокопенко назвал условия удовлетворительными. «Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям, и за этот короткий период они не подвергались насилию», — рассказала Екатерина Прокопенко.

По данным The Guardian, большинство раненых бойцов «Азова» находятся в Оленевке, еще часть — в больнице города Новоазовска. Прокопенко отметила, что, насколько ей известно, ни одного из боевиков не вывезли в Россию.

Денис Прокопенко вышел с территории осажденного завода «Азовсталь» и сдался в плен 20 мая. До этого в сети появилось видеообращение командира «Азова», на котором он заявлял о прекращении сопротивления. По его словам, такой приказ отдало высшее военное руководство Украины.

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Алиса Реброва
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