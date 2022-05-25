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Названа замена маленькому черному платью

Редакторы Glamour назвали белые платья заменой аналогичным черным вещам

Фото: Stefan Gosatti / Getty Images

Модные редакторы Glamour назвали замену популярному у женщин маленькому черному платью. Материал на эту тему опубликован на сайте британской версии издания.

Журналисты рассказали, что предстоящим летом особенно актуальными станут различные модели белых платьев. По словам экспертов, вещи данного цвета более комфортны в жаркую погоду, чем аналогичные черные изделия. «К тому же белые платья, как и черные, легко стилизовать, поскольку они относятся к нейтральной палитре цветов», — уточнили они.

Авторы подборки также заметили, что наряды светлых оттенков подойдут как для повседневной жизни, так и для появления на праздничных мероприятиях. Отмечается, что добавить яркости образу помогут различные аксессуары и обувь, а также броский макияж и модные в текущем сезоне объемные укладки.

Согласно материалу, упомянутая трендовая одежда представлена в коллекциях как массмаркетовых, так и люксовых брендов, среди которых, например, Asos, Gabriela Hearst, H&M, DÔEN + NET, Cos, & Other Stories, Skims, Oasis, River Island, Sister Jane, Abercrombie & Fitch, Coast, AllSaints, Nobody's Child, Karen Millen и другие известные марки.

В апреле модный редактор портала Who What Wear Эллисон Пайер назвала модную замену джоггерам на лето. По словам эксперта, треники, которые считаются комфортной базовой вещью в любом гардеробе, можно заменить свободными льняными брюками. Журналистка отметила, что подобные штаны имеют аналогичный эластичный пояс и удобную посадку, но являются лучшим вариантом для жаркого времени года.

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Майя Пономаренко
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