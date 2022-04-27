Названа модная замена треникам на лето

Who What Wear: редактор Эллисон Пайер назвала льняные брюки заменой джоггерам на лето

Модный редактор портала Who What Wear Эллисон Пайер назвала модную замену джоггерам на лето. Соответствующий материал приводится на сайте издания.

По словам эксперта, треники, которые считаются комфортной базовой вещью в любом гардеробе, можно заменить свободными льняными брюками. Журналистка отметила, что подобные штаны имеют аналогичный эластичный пояс и удобную посадку, но являются лучшим вариантом для жаркого времени года. «В летнем гардеробе нам все еще нужен удобный городской вариант, который бы сочетал в себе комфорт спортивных штанов и изысканность классических брюк», — объяснила эксперт.

Кроме того, изделия упомянутого фасона Пайер посоветовала выбирать в нейтральных цветах или в классическую тонкую полоску.

Ранее в апреле модный редактор Эмили Доус раскрыла приемы, которые помогут выглядеть дорого летом без затрат. Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по ее мнению, способны сделать презентабельным даже самый бюджетный летний наряд. В частности, в список попали платья из жатого шифона, соломенные сумки и кожаные мюли.