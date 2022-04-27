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Названа модная замена треникам на лето

Who What Wear: редактор Эллисон Пайер назвала льняные брюки заменой джоггерам на лето

Фото: H&M

Модный редактор портала Who What Wear Эллисон Пайер назвала модную замену джоггерам на лето. Соответствующий материал приводится на сайте издания.

По словам эксперта, треники, которые считаются комфортной базовой вещью в любом гардеробе, можно заменить свободными льняными брюками. Журналистка отметила, что подобные штаны имеют аналогичный эластичный пояс и удобную посадку, но являются лучшим вариантом для жаркого времени года. «В летнем гардеробе нам все еще нужен удобный городской вариант, который бы сочетал в себе комфорт спортивных штанов и изысканность классических брюк», — объяснила эксперт.

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Кроме того, изделия упомянутого фасона Пайер посоветовала выбирать в нейтральных цветах или в классическую тонкую полоску.

Ранее в апреле модный редактор Эмили Доус раскрыла приемы, которые помогут выглядеть дорого летом без затрат. Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по ее мнению, способны сделать презентабельным даже самый бюджетный летний наряд. В частности, в список попали платья из жатого шифона, соломенные сумки и кожаные мюли.

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Дарья Шляпужникова
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