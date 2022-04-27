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Журналистка раскрыла приемы выглядеть дорого летом

Модный редактор Эмили Доус: брюки из темного денима помогут выглядеть дорого летом

Фото: Unsplash

Модный редактор Эмили Доус раскрыла приемы, которые помогут выглядеть летом дорого без затрат. Соответствующий материал появился на портале Who What Wear .

Журналистка предложила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые, по ее мнению, способны сделать презентабельным даже самый бюджетный летний образ. В частности, в список попали платья из жатого шифона, соломенные сумки и кожаные мюли.

Кроме того, Доус утверждает, что темный деним — ключ к тому, чтобы брюки выглядели дорого в нынешнем сезоне. По ее словам, особенно выигрышно будет смотреться комбинезон из упомянутого материала с поясом. Помимо этого, редактор считает, что в гардероб стоит добавить одежду изо льна и других натуральных тканей, а именно рубашки-оверсайз, брючные костюмы и платья.

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Из обуви рекомендуется обратить внимание на балетки с острым носом, сандалии с ремешками крест-накрест и сабо на низкой деревянной подошве. «Добавьте их к штанам цвета экрю, и вы получите элегантный летний образ», — отметила эксперт.

При покупке вещей на теплый сезон эксперт посоветовала отдавать предпочтение кремовым, верблюжьим и васильковым оттенкам. «Пастельные тона всегда выглядят свежо и премиально», — заключила она.

Ранее в апреле лондонская стилистка Миранда Холдер также поделилась простыми способами, которые помогут выглядеть дорого. В первую очередь модный коуч рекомендует тщательно подбирать нижнее белье под одежду — это касается любых светлых вещей, таких как белые футболки и топы. По словам Холдер, сквозь них не должны быть видны бретели, резинки и швы.

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Дарья Шляпужникова
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