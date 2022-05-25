Девушка с пирсингом рассказала о жизни с лицом в виде «подушечки для булавок»

Сотрудница Amazon Муньос с пирсингом по всему лицу заявила, что людей пугает ее внешность

Сотрудница американского маркетплейса Amazon Кайла Муньос с пирсингом по всему лицу рассказала о жизни с внешностью «подушечки для булавок». Соответствующий материал появился на Daily Star.

По словам 20-летней жительницы Калифорнии, она разместила на лице 15 украшений, а также растянула мочки ушей, перенесла операцию по рассечению языка и нанесла на тело татуировки. При этом любительница бодимодификаций призналась, что новый имидж сделал ее счастливой.

В то же время девушка заявила, что не все окружающие одобряют ее преображение. «Я получаю много разных реакций от людей. Одни стремятся уйти, другие, наоборот, глазеют. Кроме того, некоторые пугаются при взгляде на мое лицо в виде "подушечки для булавок" или просто недоумевают, почему я согласилась на подобные перемены», — пояснила Муньос, отметив, что не обращает внимания на негативные комментарии в свой адрес.

В то же время американка подчеркнула, что пожилые люди, как правило, общаются с ней более любезно и задают много вопросов насчет трансформации внешности. «Я встретила женщину, которая расспросила меня о пирсинге ноздрей, собираясь сделать его своей дочери», — добавила сотрудница Amazon.

Ранее в мае блогерша с никнеймом fkatwigslove сделала пирсинг уха и потратила на лечение десятки тысяч рублей. Так, девушка установила одно украшение в два прокола в хряще. При этом некоторое время назад юзерша обнаружила, что на коже вокруг пирсинга стали появляться наросты, которые оказались келоидными рубцами (соединительная ткань, которая патологически разрослась после травмы).