Стилистка назвала главный антитренд лета

The Sun: стилистка Мелисса Мюррелл назвала джинсовые бриджи антитрендом лета

Стилистка Мелисса Мюррелл назвала предмет гардероба, который станет главным антитрендом грядущего лета. Ее рекомендации публикует The Sun.

По мнению персонального шопера, спорной вещью являются облегающие джинсовые бриджи. Эксперт утверждает, что данный фасон шорт подходит только обладательницам длинных стройных ног. Кроме того, к ним достаточно трудно подобрать удачный верх.

Мюррелл отмечает, что из-за своей длины до колен эти модели крайне проблематично садятся по фигуре и зачастую визуально портят силуэт. По этой причине имиджмейкер порекомендовала подворачивать бриджи, чтобы сделать их короче.

В целом, при выборе шорт блогерша советует обращать внимание на широкие модели, которые неплотно облегают бедра. За счет их объема ноги, по словам Мюррелл, будут казаться стройнее.

Ранее в мае стилистка Мегха Сихра раскрыла лайфхаки, которые позволят выбрать идеальные джинсы по фигуре. Эксперт считает, что качественные брюки будут иметь длинную застежку-молнию и, соответственно, вытянутый гульфик. Кроме того, блогерша порекомендовала обращать внимание на кокетку, так как данная деталь способна создать эффект округлых ягодиц.