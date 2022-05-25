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В Рособрнадзоре рассказали о судьбе ЕГЭ после отказа от Болонской системы

Глава Рособрнадзора Музаев опроверг отказ от ЕГЭ при уходе от Болонской системы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Отказ от ЕГЭ при уходе России от Болонской системы нецелесообразен. Об этом заявил глава Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев, его слова приводит РИА Новости.

Музаев опроверг планы отказа от ЕГЭ и объяснил сохранение экзамена в прежнем формате защитой прав учащихся. Также чиновник отметил, что среднее образование на ступень ниже высшего, соответственно, Болонская система не имеет отношения к ЕГЭ.

«На систему сдачи единого государственного экзамена, я думаю, он (отказ) практически никак не повлияет, потому что здесь речь идет о поступлении в высшее учебное заведение. Это уже следующая ступень», — заявил Музаев.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Он призвал отнестись к Болонской системе, как к «прожитому этапу».

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Валерий Розенберг
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