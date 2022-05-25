В Рособрнадзоре рассказали о судьбе ЕГЭ после отказа от Болонской системы

Глава Рособрнадзора Музаев опроверг отказ от ЕГЭ при уходе от Болонской системы

Отказ от ЕГЭ при уходе России от Болонской системы нецелесообразен. Об этом заявил глава Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев, его слова приводит РИА Новости.

Музаев опроверг планы отказа от ЕГЭ и объяснил сохранение экзамена в прежнем формате защитой прав учащихся. Также чиновник отметил, что среднее образование на ступень ниже высшего, соответственно, Болонская система не имеет отношения к ЕГЭ.

«На систему сдачи единого государственного экзамена, я думаю, он (отказ) практически никак не повлияет, потому что здесь речь идет о поступлении в высшее учебное заведение. Это уже следующая ступень», — заявил Музаев.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал, что в России планируют отказаться от участия в Болонском образовательном процессе, а также разработать свою систему учебы. Он призвал отнестись к Болонской системе, как к «прожитому этапу».