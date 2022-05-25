Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за недомогания пассажира

ТАСС: летевший из Омска самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет авиаперевозчика «Уральские авиалинии», следовавший из Омска в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге из-за ухудшения здоровья пассажира. Об этом в среду, 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что во время полета один из пассажиров рейса U6-388 резко почувствовал недомогание. Для оказания первой медицинской помощи пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту.

«По прилете в Кольцово женщину осмотрели медики аэропорта и сделали заключение, что она может продолжить полет», — рассказал собеседник агентства, добавив, что от госпитализации туристка отказалась.

Ранее сообщалось, что лайнер, выполнявший полет по маршруту Москва — Волгоград, также был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной возвращения самолета стал отказ тормозной системы.

