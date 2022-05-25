Врач раскрыла россиянкам правильные действия при появлении усов на лице

Врач Гончарова посоветовала россиянкам услуги косметолога, избавляющие от усов на лице

Эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова раскрыла россиянкам правильные действия при появлении усов на лице. Комментарий эксперта приводит News.ru.

Специалистка рассказала, что избыточная растительность на лице может отмечаться в подростковый период, во время беременности или менопаузы. Кроме того, рост волос по мужскому типу наблюдается у пациенток при резком наборе веса. Также он может говорить о гинекологических заболеваниях, добавила собеседница издания.

В то же время, чтобы избавиться от усов — уменьшить скорость их возникновения и густоту — Гончарова посоветовала принимать антиандрогенные препараты (вещества, которые способны подавлять мужские половые гормоны. — прим. «Ленты.ру»). Однако для комплексного решения данной проблемы, по словам медика, необходимо обратиться к услугам специалистов. «Единственным действенным способом в этой ситуации остается косметолог. Причем не ограничивайтесь только походом к нему, но и обязательно посетите врача, так как, повторюсь, данная ситуация может свидетельствовать о серьезных заболеваниях», — заключила эндокринолог.

Ранее в мае российский косметолог Ольга Садовская назвала один популярный фрукт дешевым и эффективным средством от облысения. Таким образом, остановить выпадение волос и избавиться от перхоти поможет маска из апельсина. «В ней содержится апигенин, природный антиоксидант, обладающий антивоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Апигенин хорошо действует на кровообращение, а также влияет на активность тестостерона и на гормоны облысения», — подчеркнула специалист.