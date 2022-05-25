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Врач раскрыла россиянкам правильные действия при появлении усов на лице

Врач Гончарова посоветовала россиянкам услуги косметолога, избавляющие от усов на лице

Фото: Elisa Photography / Unsplash

Эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова раскрыла россиянкам правильные действия при появлении усов на лице. Комментарий эксперта приводит News.ru.

Специалистка рассказала, что избыточная растительность на лице может отмечаться в подростковый период, во время беременности или менопаузы. Кроме того, рост волос по мужскому типу наблюдается у пациенток при резком наборе веса. Также он может говорить о гинекологических заболеваниях, добавила собеседница издания.

В то же время, чтобы избавиться от усов — уменьшить скорость их возникновения и густоту — Гончарова посоветовала принимать антиандрогенные препараты (вещества, которые способны подавлять мужские половые гормоны. — прим. «Ленты.ру»). Однако для комплексного решения данной проблемы, по словам медика, необходимо обратиться к услугам специалистов. «Единственным действенным способом в этой ситуации остается косметолог. Причем не ограничивайтесь только походом к нему, но и обязательно посетите врача, так как, повторюсь, данная ситуация может свидетельствовать о серьезных заболеваниях», — заключила эндокринолог.

Ранее в мае российский косметолог Ольга Садовская назвала один популярный фрукт дешевым и эффективным средством от облысения. Таким образом, остановить выпадение волос и избавиться от перхоти поможет маска из апельсина. «В ней содержится апигенин, природный антиоксидант, обладающий антивоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Апигенин хорошо действует на кровообращение, а также влияет на активность тестостерона и на гормоны облысения», — подчеркнула специалист.

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Алина Гостева
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