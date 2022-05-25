Тренера по фехтованию задержали за домогательство к девятилетней в Подмосковье

Тренера по фехтованию задержали за домогательство к девятилетней спортсменке в Раменском

Тренера по фехтованию задержали по подозрению в домогательствах к девятилетней спортсменке в подмосковном Раменском. Об этом в среду, 25 мая, сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, задержан 74-летний мужчина. Он подозревается в действиях сексуального характера в отношении 9-летней воспитанницы, совершенных в марте-мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что на Сахалине в отношении российского военнослужащего возбудили уголовные дела за домогательства к двум родным дочерям. В сентябре 2021 года старший сержант начал делать массаж дочери-пятикласснице, каждый из таких «сеансов» заканчивался насилием.