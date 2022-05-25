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41-летняя Жизель Бюндхен снялась в рекламе в облегающем боди и без макияжа

Модель Жизель Бюндхен снялась в рекламе бренда Burberry в облегающем боди и без макияжа

Кадр: видео Burberry

Бразильская супермодель, актриса Жизель Бюндхен снялась в рекламе новой линейки одежды бренда Burberry под названием TB Summer Monogram Collection. Соответствующее видео опубликовало издание Daily Mail.

В начале ролика 41-летняя знаменитость подходит к подиуму, встает на него и устанавливает флаг. Затем она поворачивается спиной к зрителям, снимает сумку, плащ и толстовку с капюшоном черного цвета. В кадре модель остается в облегающем боди, чулках длиной выше колена и оранжевых туфлях на шпильке. На протяжении всего видео Бюндхен размахивает флагом с собственным портретом из стороны в сторону. Стилисты уложили ее волосы в небрежную волну и отказались макияжа.

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Поклонники оказались в восторге от съемки и принялись писать Бюндхен комплименты в комментариях. «Феноменальное тело», «Поразительные ноги и лицо», «В свои годы она выглядит отлично», «Не зря вернулась», «Хочу быть как она. Завидую», — высказывались юзеры.

Ранее в мае Жизель Бюндхен назвала в интервью британскому Vogue самый ужасный показ за всю карьеру. Речь идет о дефиле весенне-летней коллекции Alexander McQueen, которое состоялось в Лондоне в 1998 году. По ее словам, она тогда не знала английского языка и не понимала объяснений команды. Кроме того, перед самим шоу не было примерки, и супермодель предстала перед публикой в трусах из блестящей ткани и топе из множества цепочек, демонстрирующем ее оголенную грудь.

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Мария Винар
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41-летняя Жизель Бюндхен снялась в рекламе в облегающем боди и без макияжа
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