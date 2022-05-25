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Блогерша самостоятельно осветлила волосы и осталась лысой

The Sun: блогерша Бабалва Гаксамба хотела окрасить волосы в блонд и осталась лысой

Кадр: @babsylissa / TikTok

Блогерша из Южно-Африканской Республики Бабалва Гаксамба решила самостоятельно осветлить волосы и осталась лысой. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

На размещенном видео юзерша с никнеймом babsylissa продемонстрировала результат проведенной в домашних условиях процедуры. Девушка отметила, что хотела окрасить волосы в платиновый блонд и с этой целью применила специальный осветляющий состав.

Автор поста рассказала, что средство было нанесено дважды с перерывом в две недели. При этом Гаксамба отметила, что в ходе манипуляции она чувствовала легкое жжение, однако решила не прерывать процесс. Через некоторое время африканка заметила, что ее волосы стали выпадать клочьями.

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На размещенных кадрах блогерша показала неудачную прическу с крупными проплешинами. Гаксамба призналась, что теперь стесняется своего внешнего вида и планирует скрывать стрижку под головными уборами.

Ролик девушки набрал сотни тысяч просмотров. Пользователи сети принялись высказываться на тему увиденного. «Она смеется, потому что иначе заплачет», «В твоем смехе чувствуется боль», «Зато какой цвет!», «В результате ты получила платиновый блонд», — комментировали подписчики.

В феврале жительница Лондона Эйприл Александр попыталась спасти волосы от выпадения и с этой целью обратилась в медицинский центр. Британка с африканскими корнями отметила, что работала моделью и рекламировала шампуни и средства для укладки, поэтому ей часто делали сложные прически. По этой причине девушка стала терять волосы. Обратившись в клинику, она начала терапию, которая привела к алопеции.

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Полина Гераскина
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