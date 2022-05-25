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Российская супермодель появилась на фестивале в Каннах в оголяющем тело платье

Модель Наташа Поли появилась на публике в платье Balmain с вставкой из прозрачной ткани

Фото: Piovanotto Marco / Abaca / Sipa USA / Legion-media

Российская супермодель Наташа Поли появилась на публике в откровенном образе и восхитила поклонников. Соответствующие кадры и комментарии появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость посетила красную ковровую дорожку 75-го Каннского кинофестиваля в плиссированном платье французского бренда Balmain молочного цвета с длинным шлейфом и кейпом. На размещенных кадрах видно, что наряд также оформлен V-образным декольте, высокими разрезами на подоле и вставкой из прозрачной ткани, частично оголяющей тело Поли.

Стилисты собрали волосы манекенщицы в высокий пучок, а на ее лицо нанесли нюдовый макияж. В качестве обуви были выбраны атласные босоножки в тон платья. Вдобавок модель надела серьги разной формы и сделала бледно-розовый маникюр.

Пользователи сети оценили внешний вид модели в комментариях под опубликованными фотографиями. «Вау, она выглядит потрясающе», «Самая красивая», «Какая красотка», «Невероятная», «Прекрасный образ и красотка Наташа», «Она неповторима», «Шикарное платье», «Самая красивая модель в мире», — писали фанаты.

Ранее супермодель Наоми Кэмпбелл также появилась на Каннском фестивале в откровенном наряде. Манекенщицу запечатлели на показе фильма «Решение расстаться» южнокорейского режиссера Пака Чхан Ука в черном платье марки Valentino с глубоким декольте, украшенным перьями. При этом на фото видно, что на Кэмпбелл отсутствует бюстгальтер.

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Майя Пономаренко
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