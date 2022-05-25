52-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на Каннском фестивале в откровенном наряде

Модель Наоми Кэмпбелл появилась на Каннском фестивале в платье без бюстгальтера

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл появилась перед папарацци на красной дорожке в Каннах в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Glamour.

52-летнюю манекенщицу запечатлели на показе фильма «Решение расстаться» южнокорейского режиссера Пака Чхан Ука. Знаменитость выбрала для выхода в свет черное платье с глубоким декольте от Valentino, украшенное перьями. При этом на фото видно, что на Кэмпбелл отсутствует бюстгальтер.

Кроме того, модель дополнила свой образ массивным ожерельем из серебра и с камнем синего цвета, а также распустила волосы, нанесла на лицо розовую помаду и серые тени.

В октябре 2021 года Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной съемке для известного модного дома Alexander McQueen. В своих соцсетях она разместила короткий ролик, на котором запечатлена топлес в черных капроновых колготках, украшенных стразами, и туфлях на каблуках. Модель снялась, лежа на черно-белом платке с принтом в виде черепов, прикрыв обнаженную грудь рукой.