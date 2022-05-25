Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

52-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на Каннском фестивале в откровенном наряде

Модель Наоми Кэмпбелл появилась на Каннском фестивале в платье без бюстгальтера

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл появилась перед папарацци на красной дорожке в Каннах в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Glamour.

52-летнюю манекенщицу запечатлели на показе фильма «Решение расстаться» южнокорейского режиссера Пака Чхан Ука. Знаменитость выбрала для выхода в свет черное платье с глубоким декольте от Valentino, украшенное перьями. При этом на фото видно, что на Кэмпбелл отсутствует бюстгальтер.

Кроме того, модель дополнила свой образ массивным ожерельем из серебра и с камнем синего цвета, а также распустила волосы, нанесла на лицо розовую помаду и серые тени.

В октябре 2021 года Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной съемке для известного модного дома Alexander McQueen. В своих соцсетях она разместила короткий ролик, на котором запечатлена топлес в черных капроновых колготках, украшенных стразами, и туфлях на каблуках. Модель снялась, лежа на черно-белом платке с принтом в виде черепов, прикрыв обнаженную грудь рукой.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Власти Запорожской области объявили о планах войти в состав России
Отдыхающая в Дубае россиянка раскрыла способ ни в чем себе не отказывать
Москвичи оценили криминогенную обстановку района Гольяново
Рейтинг Байдена упал до рекордно низких показателей
52-летняя Наоми Кэмпбелл появилась на Каннском фестивале в откровенном наряде
Запорожская область вернула герб времен Российской империи
Альварес нацелился на реванш с Биволом
77-летняя женщина вышла замуж за 23-летнего парня после двух недель знакомства
Власти Запорожской области исключили возможность переговоров с Киевом
Запрет США на обслуживание Россией госдолга вступил в силу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.