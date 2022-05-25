Житель Кубани выстрелил из охотничьего ружья в полицейского и был ликвидирован

На Кубани полицейские застрелили 28-летнего мужчину, ранившего из ружья инспектора ППС

На Кубани полицейские застрелили 28-летнего мужчину, ранившего инспектора патрульно-постовой службы (ППС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

По версии следствия, днем 23 мая в Резервном переулке Крымска в рамках расследования уголовного дела в отношении местного жителя полицейские проводили обыск у него дома. Во время этого фигурант забаррикадировался и начал угрожать стражам порядка применением хранившегося у него дома оружия. Правоохранители вызвали на помощь сотрудников ППС ОМВД России по Крымскому району. После того как полицейские попросили мужчину сдаться, он через окно выстрелил в одного из стражей порядка, который получил ранение кистей рук. После этого ответным огнем злоумышленника ликвидировали.

По факту покушения в отношении фигуранта возбудили дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника полиции») УК РФ. Также следователи дадут юридическую оценку тому, что подозреваемый незаконно держал дома оружие.

Ранее сообщалось, что житель рабочего поселка Мишкино Курганской области в ночь на 8 января из нарезного ружья расстрелял полицейскую машину УАЗ и убил одного из сотрудников полиции, еще один полицейский получил ранения.