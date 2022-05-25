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Врач назвал способы справиться с распространенной проблемой ЖКТ

Врач Продеус заявил, что при лактазной недостаточности нужно снизить лактозу в рационе

Фото: Charlotte May / Pexels

Врач-иммунолог и один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал о симптомах, свидетельствующих о непереносимости лактозы. Специалист также назвал снижение лактозы в рационе одним из способов справиться с этой распространенной проблемой ЖКТ. Об этом он сообщил в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как заявил Продеус, если человек после того, как выпил молоко, регулярно испытывает дискомфорт в животе — такие симптомы как вздутие, газообразование и даже расстройство стула — вероятнее всего, у него лактазная недостаточность, или же непереносимость лактозы.

Доктор подчеркнул, что содержащаяся в молоке лактоза является природным сахаром, который в норме расщепляется в тонком кишечнике при помощи фермента лактазы. «При недостатке или отсутствии лактазы организм не может расщепить всю лактозу, которая поступает. Непереваренная лактоза отправляется в толстую кишку, и там ее "поедают" микроорганизмы, населяющие наш ЖКТ. Происходит процесс брожения, выделяются газы», — рассказал он о механизме этой проблемы. Специалист заверил, что в России от нехватки лактазы страдает примерно каждый четвертый человек.

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По словам Продеуса, есть два способа справиться с этой проблемой. Первый — это снижать количество лактозы в рационе. «Вместо молока ешьте кисломолочные продукты: кефир, ряженку, йогурт и другие. Благодаря ферментации они содержат меньше лактозы. Кроме того, ферментированные продукты растят "полезную" микрофлору ЖКТ, а она помогает перерабатывать лактозу», — посоветовал Продеус и добавил, что также человек с этим состоянием может потреблять безлактозное или растительное молоко.

Второй способ справиться с непереносимостью лактозы — принимать препараты, содержащие лактазу, сообщил медик. Выбор конкретного метода зависит от степени непереносимости у человека. Чтобы выяснить это, он порекомендовал посетить врача, который назначит соответствующие исследования.

Ранее Продеус также развеял миф о том, что витамин С — это эффективное средство для борьбы с простудой. Он подчеркнул, что витамин С в тех дозах, в которых он обычно применяется, не может служить защитой от вирусных инфекций.

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Олег Давыдов
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