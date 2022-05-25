Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Николаевской области

МО РФ сообщило о сбитом российскими средствами ПВО вертолете Ми-8 в Николаевской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) над населенным пунктом Бармашово Николаевской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, в ряде районов в воздухе были сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе у острова Змеиный. Кроме того, сбит один беспилотник «Байрактар ТБ-2» в районе Шандриголово Донецкой народной республики (ДНР), уточнили в Минобороны.

Всего с начала спецоперации уничтожены 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 БПЛА, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных автомобилей, а также 430 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российская авиация поразила два склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакованные склады находились в районе населенного пункта Долина в Харьковской области, а также возле села Посад-Покровское в Николаевской области, уточнили в ведомстве.