При обстреле Донецка погиб человек

Мэр Донецка сообщил об одном погибшем в результате обстрела города со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, в результате чего погиб как минимум один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

По его словам, один из снарядов попал в местную автомойку. Помимо погибшего осколками ранило семь человек, в том числе одного 16-летнего юношу.

Как уточняет представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрел города со стороны ВСУ велся из 122-милиметровой артиллерии.

Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли в оперативное окружение Северодонецк.