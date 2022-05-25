Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

При обстреле Донецка погиб человек

Мэр Донецка сообщил об одном погибшем в результате обстрела города со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, в результате чего погиб как минимум один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

По его словам, один из снарядов попал в местную автомойку. Помимо погибшего осколками ранило семь человек, в том числе одного 16-летнего юношу.

Как уточняет представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), обстрел города со стороны ВСУ велся из 122-милиметровой артиллерии.

Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли в оперативное окружение Северодонецк.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
ДНР взяла под контроль более половины Красного Лимана
При обстреле Донецка погиб человек
Диетолог опровергла миф о пользе некоторых диетических хлебцев
Стилист раскрыла способы подобрать идеальную одежду для каждого типа фигуры
Мусорные операторы попросили у властей десятки миллиардов рублей из-за санкций
Стало известно о секретном визите советников Байдена в Саудовскую Аравию
Глава МИД Украины назвал возможные сферы своей деятельности в случае увольнения
В полиции США раскрыли подробности стрельбы в техасской школе
В ООН допустили ядерный конфликт на Украине
В армии США поуправляли роем «убийц» из 28 дронов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.