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«Спутник V» оказался эффективнее Pfizer против омикрон-штамма

Vaccines: вакцина «Спутник V» демонстрирует высокую защиту против омикрон-штамма COVID-19

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Российская вакцина «Спутник V» демонстрирует эффективную защиту против омикрон-штамма COVID-19 и более высокий титр антител по сравнению с двумя уколами американской вакцины Pfizer. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института Спалланцани в Италии, результаты которого опубликованы в медицинском журнале Vaccines, сообщили в НИЦЭМ имени Гамалеи.

Известно, что титр вируснейтрализующих антител к омикрону у «Спутника V» оказался в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации. Так, 74,2 процента всех образцов сыворотки крови вакцинированных отечественным препаратом нейтрализовали омикрон (против 56,9 процента у Pfizer).

Специалисты выяснили, что «Спутник V» формирует более сильный ответ благодаря более широкому спектру вируснейтрализующих антител, гетерогенной схеме вакцины, а также более высокой степени имитации инфекции аденовирусной платформой.

Отмечается, что исследование было проведено в равных лабораторных условиях в Институте Спалланцани на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, вакцинированных «Спутником V» и Pfizer со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в китайском Ухане.

Научную статью подготовила команда из 12 итальянских и 10 российских ученых под руководством директора Института Спалланцани Франческо Вайи и директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, а также прошла процедуру рецензирования коллективом международных экспертов.

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Варвара Кошечкина
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