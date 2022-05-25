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Российский SSJ-100 приземлился в Петербурге с неисправным шасси

Летевший из Сыктывкара SSJ-100 сел в Пулково с неисправной стойкой шасси

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), летевший из Сыктывкара в Санкт-Петербург, совершил посадку в аэропорту Пулково с неисправной стойкой шасси. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в среду, 25 мая. По предварительным данным, на борту SSJ-100 находились 88 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. В настоящее время проверяются обстоятельства происшествия, состояние воздушного судна и соблюдение требований безопасности полетов со стороны авиакомпании.

Ранее в мае самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Омска в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира. Отмечается, что по прилете женщину осмотрели медики авиагавани и сделали заключение, что она может продолжить полет.

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Дарья Рыбак
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