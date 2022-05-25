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Путин призвал вернуть одну традицию в Россию и сделать ее ценностным ориентиром

Президент Путин призвал сделать многодетную семью ценностным ориентиром для России

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Многодетная семья должна быть ценностным ориентиром для российского общества, а также поддерживаться государством. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, его слова передает ТАСС.

«Семья, где растут трое, четверо и более детей уже сама по себе имеет высокий статус, должна иметь в нашем общественном сознании такой статус и должна поддерживаться со стороны государства», — сказал глава государства.

По его словам, уже давно известно, что такое многодетная семья для России, а значит эту традицию нужно возвращать. При этом ее необходимо утвердить как норму, как ценностный ориентир для общества и как важнейший приоритет для государства, добавил Путин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выступила с аналогичным заявлением, отметив, что многодетная семья — одна из главных ценностей для россиян наравне с верностью стране и уважению к истории.

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Никита Абрамов
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