Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили приравнять переход на сторону противника к госизмене

В Госдуму внесли законопроект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В Госдуме предложили приравнивать к государственной измене переход на сторону противника в условиях военных действий. Об этом говорится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК («Государственная измена»).

Уточняется, что в случае принятия законопроекта, к госизмене будут относиться действия, которые связаны с переходом на сторону противника во время вооруженного конфликта, а также военных действий, ведущихся против России.

За подобные действия совершившему преступление будет грозить до 20 лет лишения свободы.

1 марта зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что на фоне ситуации на Украине статью 275 УК России могут начать применять более широко. Он уточнил, что статья может быть использована, если гражданин не просто занимается шпионажем, но также обеспечивает финансовую, организационную и другую поддержку тем, чьи действия наносят вред безопасности России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
На Запорожской АЭС оказалось достаточно урана для производства ядерного оружия
Стало известно о секретном визите советников Байдена в Саудовскую Аравию
Глава МИД Украины назвал возможные сферы своей деятельности в случае увольнения
В полиции США раскрыли подробности стрельбы в техасской школе
Малышева назвала опасную причину крови в стуле
Сотрудники ФСБ и СКР изъяли 50 миллионов рублей из тайника на кладбище
В ООН допустили ядерный конфликт на Украине
Российский хоккеист посочувствовал Джонни Деппу и заявил об абьюзе в отношениях
В армии США поуправляли роем «убийц» из 28 дронов
Врач оценил вероятность распространения оспы обезьян в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.