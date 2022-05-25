Психолог назвал действенный способ избавиться от вредных привычек

Психолог Михаил Обухов: привычки упорядочивают и организуют жизнь человека

Клинический психолог Михаил Обухов рассказал, как привычки управляют нашей жизнью. В интервью для KP40.RU он объяснил, как формируются привычки и назвал действенный способ от них избавиться.

Психолог отмечает, что вся наша жизнь с самого рождения состоит из привычек, которые частично передаются по наследству от родителей. Причина, по которой человек быстро приобретает новые паттерны поведения, по словам Обухова, кроется в механизмах психики. «Формируется конкретный логический, нейрофизиологический шаблон, который поддерживает определенное поведение, например, он может быть завязан на принципах удовольствия: если мне что-то понравилось, я буду склонен делать это еще раз», — пояснил он.

Клинический психолог уверен, что вредные привычки формируются не быстрее, чем полезные: «Люди, которые начинают курить, не сразу привыкают к сигаретам. Сначала, чаще всего, они вызывают у него отвращение». Обухов считает, что в большинстве случаев привычки служат как ритуалы, которые упорядочивают и организуют жизнь человека. «Чаще всего — это сложившееся ритуальное поведение, то, что организует жизнь человека. Мы как бы попадаем в систему предсказуемостей, понятностей. Формируется определенный порядок в жизни. Не хаос, а определенная система каких-то прогнозируемых вещей», — объяснил он.

Психолог также сообщил, что такого понятия как «привычка к людям» не существует и посоветовал не путать данное понятие с эмоциональной зависимостью. «Я не знаю, что такое привычка к людям. Все мы находимся в окружении, как правило, постоянных людей. Сложно представить, чтобы человек вообще не имел близких, друзей, семью. Можно ли считать его привычкой? По мне это, скорее, определенные условия, в которые мы попали и живем. Какая ж тут привычка!» — иронично заявил он.

Если человек желает избавиться от вредных привычек, то, по словам врача, сделать это не так уж и сложно: достаточно обратить внимание на структуру своей жизни и понять, какое место в ней занимает привычка, и действительно ли от нее стоит избавляться. «Здесь все зависит даже не от желания, а от системы, от сопутствующих факторов. Возникает много дополнительных вопросов: точно ли я смогу себе позволить избавиться от этой привычки, точно ли сейчас, точно ли она настолько мне мешает?» — объясняет Обухов.

Так, если человек замечает, что с ним происходит и правильно понимает причинно-следственные связи, то он, по мнению психолога, может легко может отказаться от мешающей привычки.

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