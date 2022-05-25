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В Госдуме призвали США привыкать к оплатам в рублях

Спикер Госдумы Володин призвал США и сателлитов привыкать к оплатам в рублях

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

США и сателлитам стоит привыкать к оплатам в рублях, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, комментируя решение американского Минфина не продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга России.

По его словам, Москва будет платить в рублях. Для этого, как отметил председатель нижней палаты парламента, есть все необходимые денежные средства. Кроме того, есть опыт взаиморасчетов в рублях, уточнил Володин.

Министерство финансов США с 25 мая прекратило действие лицензии №9С, по которой Россия обслуживала госдолг. Она исключала из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга страны.

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Варвара Кошечкина
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