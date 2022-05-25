Дан прогноз рынку элитного жилья в России

Skolkovo Realty: цены на элитное жилье необходимо снизить, чтобы спрос на него вырос

Ситуация на рынке элитного жилья в России может измениться, если в целом по стране цены на объекты снизятся на 20 процентов. Такой прогноз дали эксперты Skolkovo Realty, материалы исследования которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

«На мой взгляд, пока цены на недвижимость в Москве и России в целом не снизятся на 20 процентов, сделок не будет, и рынок продолжит стоять на месте», — заявил генеральный директор компании Борис Борискин.

В Skolkovo Realty отметили, что в Москве спрос на элитное жилье падает два месяца подряд — в марте 2022 года относительно февраля количество покупательских запросов снизилось на 18,8 процента. В апреле относительно марта показатель обвалился еще на 22,3 процента.

Кроме того, в апреле 2022 года спрос на дорогое жилье был на 46,93 процента ниже, чем в апреле прошлого года. Наконец, за первые четыре месяца года интерес к нему оказался на 75,06 процента ниже, чем в аналогичный период 2021 года.

Ранее в мае в агентстве элитной недвижимости Savills определили предпочтения арендаторов элитного жилья в Москве. По данным экспертов, в основном они выбирают квартиры с двумя спальнями.