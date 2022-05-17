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Определены предпочтения арендаторов элитного жилья в Москве

Арендаторы элитного жилья в Москве предпочитают квартиры с двумя спальнями

Фото: Devon Janse van Rensburg / Unsplash

В апреле 2022 года самым востребованным типом элитного жилья среди арендаторов в Москве стали квартиры с двумя спальнями. Предпочтения квартиросъемщиков в своем исследовании определили в агентстве элитной недвижимости Savills, сообщает РБК.

На квартиры с двумя спальнями пришлась треть спроса. Однако доля сделок с подобными объектами сокращается на протяжении последних трех лет, так как арендаторы стремятся снимать более компактные варианты.

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С 2020 года количество сделок с квартирами с одной спальней выросло с 22 процентов до 29 процентов. Средняя площадь лота также изменилась — за последние три года она снизилась на 15 процентов до 114 квадратных метров.

Что касается районов, где арендаторы предпочитают снимать квартиры, то самым востребованным из них считается участок от Тверской улицы до Кремля. Популярностью пользуется и район около станции метро «Краснопресненская». Топ-3 списка замкнул Ленинский проспект.

Ранее в девелоперской компании Sminex определили, что приоритетной опцией при покупке жилья в премиальном и элитном сегментах стало наличие балкона. Подобное мнение высказали 68 процентов потенциальных покупателей квартир в указанные сегментах.

Нина Ташевская
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