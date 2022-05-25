Австралийский теннисист выступил против отстранения россиян от Уимблдона

Австралиец Миллман заявил, что отстранение россиян от Уимблдона противоречит сути тенниса

Австралийский теннисист Джон Миллман выступил против отстранения россиян и белорусов от Уимблдона. Его цитирует The West Australian.

«Мне не нравится, как было принято это решение. Я не люблю односторонних решений. Без каких-либо консультаций отстранили игроков», — заявил он. По мнению спортсмена, это противоречит сути тенниса. Миллман подчеркнул, что в подобных ситуациях стороны должны выступать как партнеры.

Ранее первая ракетка мира Новак Джокович осудил позицию организаторов Уимблдона. Он посчитал отстранение спортсменов безумием. Также с критикой в адрес организаторов выступили грек Стефанос Циципас и испанец Рафаэль Надаль.

Об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона стало известно 20 апреля. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.