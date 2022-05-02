Имеющий русские корни теннисист Циципас оценил отстранение россиян от Уимблдона

Греческий теннисист Циципас назвал нехорошим решение об отстранении россиян от Уимблдона

Греческий теннисист Стефанос Циципас оценил отстранение россиян от участия в Уимблдоне-2022. Его слова приводит Greek City Times.

Спортсмен посчитал, что российские теннисисты не сделали ничего, чтобы быть отстраненными от турнира. Он назвал нехорошим решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. «Игроки не могут повлиять на то, что произошло. Особенно те, страны которых от этого больше всего пострадали. Это деликатный вопрос», — заявил Циципас.

1 мая испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался относительно отстранения россиян от участия в Уимблдоне. 35-летний испанец назвал решение организаторов несправедливостью.

Об отстранении россиян и белорусов от участия в Уимблдоне стало известно 20 апреля. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов выступили с осуждением в адрес организаторов.

У Стефаноса Циципаса есть русские корни. Его мать Юлия Сальникова была чемпионкой СССР по теннису. Она вышла замуж за грека Апостола Циципаса и переехала в Грецию.