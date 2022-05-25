Рублев высказался об отношениях между ATP и организаторами Уимблдона

Теннисист Андрей Рублев назвал отношения между ATP и организаторами Уимблдона токсичными

Российский теннисист Андрей Рублев высказался об отношениях между Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и организаторами Уимблдона. Его слова приводит Reuters.

«Когда у вас есть сделка, вы не можете ее разорвать. Но они [организаторы Уимблдона] это сделали», — поделился спортсмен. Он назвал такие отношения токсичными.

Рублев также прокомментировал желание организаторов Уимблдона объединиться с другими турнирами Большого шлема и попытаться создать альтернативный тур. По мнению россиянина, это только разрушит теннис.

Ранее 25 мая сообщалось, что организаторы Уимблдона намерены оспорить лишение турнира рейтинговых очков. Они захотели подать иск против АTР и Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за возможного нарушения соглашений.

20 мая стало известно, что ATP и WTA приняли решение лишить турнир в Уимблдоне рейтинговых очков. Эта мера стала ответом на отстранение российских и белорусских теннисистов, которое ассоциации встретили критикой и осуждением.