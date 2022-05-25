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Организаторы Уимблдона оспорят в суде лишение турнира рейтинговых очков

The Times: организаторы Уимблдона захотели подать в суд на ATP и WTA из-за лишения очков

Фото: Joe Toth / Reuters

Организаторы Уимблдона намерены оспорить в суде лишение турнира рейтинговых очков. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, организаторы захотели подать иск против Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за возможного нарушения соглашений. Отмечается, что они уже проконсультировались с юристами.

Ранее организаторы соревнований в Лондоне назвали решение ассоциаций непропорциональной мерой, которая нанесет ущерб теннисистам, принимающим участие в туре. «Мы сохраним позицию и начали договариваться с коллегами по турнирам Большого шлема», — подчеркнули они.

20 мая стало известно, что ATP, а затем и WTA, решили лишить турнир в Уимблдоне рейтинговых очков. Эта мера стала ответом на отстранение российских и белорусских теннисистов.

Дарья Коршунова
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