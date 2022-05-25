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МИД России оценил заявление Зеленского об условии возобновления переговоров

МИД России усомнился в желании Украины найти мирное решение

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Замглавы МИД России Андрей Руденко оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского об условии возобновления переговоров, передает «Интерфакс».

«Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня специальной операции и не ставила никаких условий, — прокомментировал Руденко высказывание Зеленского, что для возобновления переговоров необходим возврат российских войск на позиции 24 февраля. — Если она сейчас ставит условия, это заставляет нас сомневаться в искренности ее желания найти мирное решение».

По словам Руденко, заявление Зеленского вряд ли можно оценить как конструктивное.

Ранее Зеленский в интервью японскому общественному телевидению сказал, что Украина сядет за стол переговоров после того, как вернет территории, контроль над которыми был потерян в результате специальной военной операции России.

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Алевтина Запольская
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