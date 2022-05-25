МИД России оценил заявление Зеленского об условии возобновления переговоров
Замглавы МИД России Андрей Руденко оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского об условии возобновления переговоров, передает «Интерфакс».
«Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня специальной операции и не ставила никаких условий, — прокомментировал Руденко высказывание Зеленского, что для возобновления переговоров необходим возврат российских войск на позиции 24 февраля. — Если она сейчас ставит условия, это заставляет нас сомневаться в искренности ее желания найти мирное решение».
По словам Руденко, заявление Зеленского вряд ли можно оценить как конструктивное.
Ранее Зеленский в интервью японскому общественному телевидению сказал, что Украина сядет за стол переговоров после того, как вернет территории, контроль над которыми был потерян в результате специальной военной операции России.