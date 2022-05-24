Зеленский заявил о возобновлении переговоров с Россией после возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, Украина сядет за стол переговоров после того, как вернет территории, контроль над которыми был потерян в результате специальной военной операции России. Он отметил, что возвращение территорий «вероятнее всего, будет связано с жертвами».

«Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А потом мы сядем за стол переговоров», — заявил украинский лидер в интервью японскому общественному телевидению.

Зеленский добавил, что «мир, окружающий Украину, демонстрирует единство».

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва вернется к переговорам, если Киев выразит готовность возобновить диалог.