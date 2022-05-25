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Военные сборы для депутатов и аппарата Госдумы перенесли

Хинштейн заявил, что военные сборы для депутатов и сотрудников аппарата Госдумы перенесли

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Военные сборы для депутатов и сотрудников аппарата Государственной Думы, которые должны были пройти в период с 7 по 10 июня, были перенесены на более поздний срок. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Telegram.

«Еще один щелчок по носу тем, кто пророчил всеобщую мобилизацию», — подчеркнул депутат.

В ходе военных сборов народные избранники и их подчиненные проходят службу в качестве офицеров запаса. Такие мероприятия проводятся раз в три года, по одному разу для каждого нового созыва Государственной Думы.

В прошлый раз такие сборы проходили в июне 2017 года, отметил Хинштейн. «Решение о проведении сборов в текущем году принималось еще в январе. Никакого отношения к специальной военной операции это не имеет», — уточнил он.

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Сергей Истомин
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