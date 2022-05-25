Бывший парень похитил девушку и сделал на ее лице татуировку со своим именем

The Sun: в Бразилии бывший парень похитил девушку, чтобы вытатуировать на ее лице свое имя

В Бразилии парень похитил свою бывшую 18-летнюю возлюбленную Таяне Калдас, связал ей руки и вытатуировал на ее лице свое имя. Об этом сообщает The Sun.

По словам девушки, Габриэль Коэльо, с которым она раньше встречалась, подстерег ее, когда она шла в школу. Молодой человек заставил ее сесть в свою машину и объявил, что сделает ей татуировку на лице. Она умоляла его остановиться, но он не слушал и ударил ее, когда она закричала.

Когда на следующий день Калдас вернулась домой, ее мать была потрясена видом дочери. Девушка была в синяках и с большой татуировкой на щеке. Семья обратилась в полицию. По словам матери девушки, теперь ее дочь боится выходить из дома одна.

Коэльо арестовали за нарушение судебного предписания, запрещавшего ему приближаться к Калдас. После ареста он продемонстрировал полицейским видео, в котором девушка соглашается на татуировку. В свою очередь, она утверждает, что Коэльо заставил ее дать согласие перед камерой, и в это время ее руки были связаны. Расследование продолжается.

Калдас и Коэльо были знакомы в течение шести лет, а их отношения продолжались два года. В это время они жили вместе. Позднее девушка вернулась к матери из-за побоев. По ее словам, это уже не первый раз, когда Коэльо насильно вытатуировал свое имя на ее теле. Ранее он написал свое имя на ее груди и на линии бикини.

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