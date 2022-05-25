Двух россиян осудят за заказное убийство 16-летней давности

В Москве киллеров из Красноярского края осудят за заказное убийство 16-летней давности

В Москве двух жителей Красноярского края 41 и 44 лет осудят по делу о заказном убийстве 16-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, в 2003 году россиянка решила избавиться от сына сожителя из-за личной неприязни, возникшей после расставания с его отцом. Она нашла киллеров, которые за деньги попытались убить молодого человека вечером 28 февраля на Ленинском проспекте, однако благодаря усилиям врачей потерпевший выжил. Узнав об этом, злоумышленница все равно решила довести замысел до конца.

Для этого в 2006 году она нашла новых исполнителей, которые за 20 тысяч долларов согласились устранить юношу. После того как женщина отдала им фотографию жертвы и указала его адрес, обвиняемые, вооружившись пистолетом, приехали в столицу на машине ВАЗ 2109 и начали следить за молодым человеком. Вечером 3 октября, увидев потерпевшего возле подъезда, один из фигурантов шесть раз выстрелил в него, отчего юноша скончался на месте. Затем исполнитель скрылся, а его сообщник, который контролировал обстановку из засады, сообщил заказчице о выполненной миссии и забрал у нее деньги.

В 2016 году женщину и двух других ее сообщников осудили на сроки от 12 до 16 лет; исполнители заказного убийства тогда находились в розыске. Позже правоохранители вышли на след мужчины и его знакомого, которые в разные периоды времени совершали особо тяжкие преступления на территории Красноярского края. Благодаря грамотной тактике следователя окружного подразделения столичного СКР во время допроса один из них полностью признал вину и выдал соучастника.