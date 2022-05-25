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69-я параллель

Выпускникам одного российского региона выплатят премию за успешную сдачу ЕГЭ

Выпускники в Якутии получат премию в 100 тысяч рублей за 100 баллов на ЕГЭ

Фото: пресс-служба правительства Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев учредил единовременную выплату в 100 тысяч рублей тем выпускникам, которые получат 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

Выплату премии российским выпускникам приурочили к году 100-летнего юбилея Республики Саха.

Глава Якутии подчеркнул, что успешная сдача ЕГЭ достигается ценой большого труда и целеустремленности школьников. По его мнению, 100 тысяч рублей станут заслуженным стимулом за старания якутских выпускников.

В 2021 году по итогам ЕГЭ 30 учащихся из Якутии набрали по 100 баллов: 13 человек по литературе, 8 по русскому языку, 4 — по информатике, 2 — по химии, а также по одному человеку по физике, истории и биологии.

Ранее российский преподаватель Кристина Федонина рекомендовала школьникам отдохнуть перед ЕГЭ. Кроме того, по мнению специалиста, выпускникам следует разработать стратегию решения задач, а на экзамене нужно внимательно изучить список вопросов и рассчитать свои силы.

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Анна Щербакова
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