Российским школьникам дали советы по подготовке к ЕГЭ

Российский преподаватель Федонина посоветовала школьникам отдохнуть перед ЕГЭ

Многие выпускники перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) могут столкнуться с сильным стрессом. Российский преподаватель Кристина Федонина дала школьникам советы, как избежать сильного волнения, ее слова приводят «Известия».

В первую очередь, сказала специалист, нужно понять принцип, по которому будет выставляться оценка за экзамен. Для этого нужно ознакомиться с критериями оценки на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Также необходимо разработать стратегию решения задач, а на экзамене нужно внимательно изучить список вопросов и рассчитать свои силы.

«Если попался сложный вопрос, не стоит на нем зацикливаться и терять время. Идите дальше и решайте следующие задания. Если после решения основной части заданий хватает времени — вернитесь к пропущенным и снова попробуйте их решить», — посоветовала преподаватель.

За два-три дня до экзамена специалист посоветовала отложить в сторону тесты и задачи и отдохнуть. Также она отметила, что в эти дни нужно расслабиться и заняться чем-то приятным.

«Справиться с этим чувством тревоги поможет простое упражнение: представьте, что экзамен уже сдан, ничего критического не произошло, вы справились. Такое простое упражнение поможет снизить уровень стресса», — объяснила Федонина.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что школьникам важно успокоиться и сконцентрироваться для успешной сдачи ЕГЭ.