Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российским школьникам дали советы по подготовке к ЕГЭ

Российский преподаватель Федонина посоветовала школьникам отдохнуть перед ЕГЭ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Многие выпускники перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) могут столкнуться с сильным стрессом. Российский преподаватель Кристина Федонина дала школьникам советы, как избежать сильного волнения, ее слова приводят «Известия».

В первую очередь, сказала специалист, нужно понять принцип, по которому будет выставляться оценка за экзамен. Для этого нужно ознакомиться с критериями оценки на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Также необходимо разработать стратегию решения задач, а на экзамене нужно внимательно изучить список вопросов и рассчитать свои силы.

«Если попался сложный вопрос, не стоит на нем зацикливаться и терять время. Идите дальше и решайте следующие задания. Если после решения основной части заданий хватает времени — вернитесь к пропущенным и снова попробуйте их решить», — посоветовала преподаватель.

За два-три дня до экзамена специалист посоветовала отложить в сторону тесты и задачи и отдохнуть. Также она отметила, что в эти дни нужно расслабиться и заняться чем-то приятным.

«Справиться с этим чувством тревоги поможет простое упражнение: представьте, что экзамен уже сдан, ничего критического не произошло, вы справились. Такое простое упражнение поможет снизить уровень стресса», — объяснила Федонина.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что школьникам важно успокоиться и сконцентрироваться для успешной сдачи ЕГЭ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Оценен масштаб проблемы недолива бензина в России
Ким Чен Ын похоронил наставника
В Германии введут 21-дневный карантин для заразившихся обезьяньей оспой
Уилл Смит вспомнил об «адском опыте» употребления галлюциногенного напитка
Косметолог призвала использовать российский ботокс для борьбы с потом
Александр Маршал раскрыл размер своей пенсии
Toyota приостановит производство из-за нехватки комплектующих
Госдума денонсировала соглашение о пенсиях в СНГ
Названы два простых способа ускорить похудение
Бомбардировщики России и Китая провели патрулирование Японского моря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.