Стало известно о планах повысить в России пенсии и МРОТ

«Ведомости» узнали о планах правительства повысить пенсии и МРОТ на 10 процентов

Власти согласовали индексацию социальных выплат. Об этом пишут «Ведомости».

Два близких к правительству источника и участвовавший в обсуждении чиновник сообщили изданию, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии должны вырасти на 10 процентов. Окончательное решение должен будет принять президент Владимир Путин.

15 апреля помощник президента России Максим Орешкин объявил, что в ближайшее время в стране пройдет внеплановая индексация прожиточного минимума и иных выплат. Он подчеркнул, что с финансами в стране все в порядке, поэтому социальные расходы не только не пострадают, но и будут увеличиваться.

11 апреля Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов потребовал от подчиненных найти способ дополнительно проиндексировать или увеличить пенсии, зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат. Глава государства признал, что экономический кризис, начавшийся в результате реакции западных стран на действия Вооруженных сил России на Украине, привел к росту цен, что серьезно ударило по доходам людей.