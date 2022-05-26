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Впервые побывавшая в Сочи россиянка описала отдыхающих словами «бандиты из 90-х»

Автор «Яндекс.Дзена» Саша Коновалова упрекнула туристов в грубых и нецензурных выражениях

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Российская туристка Саша Коновалова, впервые побывавшая на отдыхе в Сочи, удивилась громкому и некультурному поведению некоторых туристов. О других поразивших ее вещах на курорте она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, она часто встречала компании, которые громко слушали шансон в переносных колонках и нецензурно выражались. Кроме того, они грубо разговаривали со своими детьми и «коверкали слова, словно бандиты из 90-х». Как призналась девушка, она давно не сталкивалась с подобными людьми — их она описала фразой «карикатурные русские».

«Некоторые туристы не считают важным дойти до ближайшей урны. Это они бросают на газонах и пляжах пивные банки, пустые упаковки и огрызки. Все это быстро убирают дворники, но за всеми грязнулями им не поспеть», — упрекнула соотечественников автор блога.

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Также россиянку удивили заборы, которые встречались ей почти во всех туристических местах — в одном месте огороженный для постояльцев санатория пляж был «украшен» колючей проволокой. Негативно путешественница отнеслась и к большим скоплениям голубей.

Приятное впечатление туристке доставила современная застройка и озеленение города, красивая набережная с ресторанами, большая концентрация развлечений, достопримечательностей и парков. Помимо прочего, девушка восхитилась, что в Черном море можно увидеть дельфинов.

«Всегда считала, что в столовых грязно, шумно и невкусно, а на раздаче обязательно стоит злая повариха. Но столовые в Сочи меня очень порадовали! Готовят в них по-домашнему вкусно, а женщины на раздаче всегда были милыми и с каким-то особенным удовольствием кормили посетителей», — заметила россиянка.

Ранее в мае сообщалось, что россияне резко заинтересовались винными турами в Краснодарскую область — спрос на посещение виноградников вырос в марте-апреле 2022 года в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, наибольшей популярностью пользуются винодельни «Фанагория» на Таманском полуострове, «Имение Сикоры» в Новороссийске и «Абрау-Дюрсо» в одноименном селе.

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Дарья Рыбак
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