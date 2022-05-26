Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Переданные Украине французские гаубицы CAESAR попали на видео

«Военкоры Русской Весны» опубликовали видео с французскими гаубицами CAESAR на Украине

Переданные Францией Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Одно из первых видео с переданными Францией гаубицами Caesar, участвующими в боевых действиях на востоке», — говорится в подписи к видео, на котором запечатлено вооружение. По данным Вооруженных сил Украины (ВСУ), гаубицы уже задействованы в боевых действиях на востоке.

Ранее сообщалось, что французские установки могут состоять на вооружении 55-й артиллерийской бригады ВСУ, действующей на Запорожском направлении. Украинские военные проходили обучение для освоения самоходных артиллерийских установок CAESAR во Франции.

В апреле президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что направит Киеву 155-миллиметровые самоходные артустановки Caesar в рамках военной помощи.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Европейские страны передали Украине штурмовики Су-25
Глава Приднестровья отправил правительство в отставку
Семья Элвиса Пресли осталась в восторге от фильма о певце
Додон назвал уголовное дело против него заказом Санду
США, Британия и ЕС собрались расследовать военные преступления на Украине вместе
Российский генерал назвал главную силу Украины
Черные риелторы утопили в реке россиянку и сожгли ее мужа ради квартиры
Польша отменит бесплатный проезд для украинцев
Экс-президента Молдавии отправили под домашний арест
Юрий Куклачев отреагировал на информацию об отъезде из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.