Переданные Украине французские гаубицы CAESAR попали на видео

«Военкоры Русской Весны» опубликовали видео с французскими гаубицами CAESAR на Украине

Переданные Францией Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Одно из первых видео с переданными Францией гаубицами Caesar, участвующими в боевых действиях на востоке», — говорится в подписи к видео, на котором запечатлено вооружение. По данным Вооруженных сил Украины (ВСУ), гаубицы уже задействованы в боевых действиях на востоке.

Ранее сообщалось, что французские установки могут состоять на вооружении 55-й артиллерийской бригады ВСУ, действующей на Запорожском направлении. Украинские военные проходили обучение для освоения самоходных артиллерийских установок CAESAR во Франции.

В апреле президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что направит Киеву 155-миллиметровые самоходные артустановки Caesar в рамках военной помощи.