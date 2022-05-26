США заявили о готовности решать международные проблемы совместно с КНР

США назвали КНР единственной страной, способной изменить международный порядок

Китай является единственной страной желающей и способной изменить международный порядок. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Китай — единственная страна, имеющая как намерение изменить международный порядок, так и все растущую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Блинкен указал, что Вашингтон считает Пекин неотъемлемым участником мировой экономики, а также признает необходимость решать совместно с КНР международные проблемы: от климатического кризиса до COVID-19. «Проще говоря, США и Китаю в обозримом будущем придется иметь дело друг с другом», — подчеркнул госсекретарь.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в тех ситуациях, когда Соединенные Штаты смогут конструктивно взаимодействовать с Китаем, они будут это делать. «Это будет происходить не в качестве одолжения нам или кому-либо и точно не в отказ от наших принципов, а потому, что совместная работа над решением масштабных проблем – это то, чего мир ожидает от великих держав», — заявил он.

Блинкен указал, что американская администрация не ищет «ни конфликта, ни холодной войны с Китаем».

Ранее Блинкен заявил, что Китай на данный момент является самым серьезным долгосрочным вызовом международном порядку. Госсекретарь указал на то, что Вашингтон готов расширить прямые контакты с Пекином, и надеется, что это произойдет. Более того, США не видят возможным начало холодной войны с азиатской страной и будут избегать любых конфликтов.