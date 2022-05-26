Россияне решили «разобраться» с держащими их в страхе цыганами и попали на видео

Под Екатеринбургом цыгане вызвали полицию из-за пришедших к ним двух десятков людей

В Верхней Пышме, которая находится под Екатеринбургом, табор цыган вызвал полицию из-за более чем двух десятков людей, которые пришли к ним «разобраться». Соответствующее видео опубликовано в группе «Верхняя Пышма Live» во «ВКонтакте».

Жители города с начала года жаловались на общину цыган, которая держала их в страхе. По их словам, со стороны табора были нападения на детей и взрослых и вымогательства. В один момент собралась группа молодых людей и пришла во двор, где проживают цыгане, которые, в свою очередь, вызвали стражей правопорядка.

Однако, по словам представителей МВД, которые прибыли на вызов, собравшиеся местные жители не нарушали порядок и добровольно разошлись после прибытия полицейских.

«25 мая в 21:30 в дежурную часть поступило сообщение, что во дворе дома на улице Красноармейская, дома №4 собрались молодые люди, около 30 человек, возможен конфликт с гражданами цыганской народности. После прибытия полиции молодые люди разошлись», — приводит Telegram-канал «Говорит Москва» слова представителей правоохранительных органов.

Ранее в Екатеринбурге цыгане избили местную жительницу, работавшую продавцом-консультантом в магазине детской мебели, когда она попыталась вернуть свой украденный телефон.